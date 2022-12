Bonus cultura più ricco da gennaio 2023, ecco come cambia

Bonus cultura, tutte le novità da gennaio 2023

Bonus cultura più “ricco” a partire da gennaio 2023: tra gli incentivi modificati dalla manovra economica approvata in Aula spunta anche l'agevolazione destinata a incentivare gli acquisti legati al settore scolastico-culturale. Cambiano infatti i requisiti per poter accedere e l'importo del bonus. Ecco le principali novità.

Il tanto dibattuto bonus cultura è stato approvato dalla Commissione Bilancio della camera. Dal prossimo anno il sostegno economico destinato ai giovani sarà infatti “doppio”. Ovvero? Secondo le nuove disposizioni annunciate dal governo per poter accedere al bonus ora dovranno essere presi in considerazioni due parametri: l'Isee e il voto di maturità. Sulla base di tali prerequisiti il bonus si dividerà in due agevolazioni differenti.

Bonus cultura come cambia dal 2023