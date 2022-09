Bonus di 200 euro per partite iva: via alle richieste. Ma soldi non per tutti

Bonus di 200 euro per partite iva: tempi e modi per ottenerlo

La crisi energetica si fa sempre più preoccupante per gli italiani e per questo il governo ha deciso, dopo aver aiutato i lavoratori dipendenti, di offrire lo stesso trattamento agli autonomi. Da oggi alle 12 sarà possibile richiedere per le partite iva il bonus di 200 €, ma non è disponibile per tutti. I lavoratori autonomi - si legge su Repubblica - iscritti all'Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere (sui siti dei propri Enti pensionistici) l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti. Si tratta del contributo, destinato a chi ha un reddito inferiore ai 35 mila euro, che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno già incassato in estate.

La settimana scorsa, inoltre, - prosegue Repubblica - l'Adepp, l'Associazione delle Casse previdenziali private, vista la novità del decreto Aiuti ter approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che stabilisce un bonus aggiuntivo di 150 euro per i liberi professionisti con redditi dai 20.000 euro in giù percepiti nel 2021, ha fatto sapere che gli Enti "sono pronti ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta" del sussidio da 200 euro, "tenendo conto del doppio 'tetto' reddituale dei potenziali aventi diritto".