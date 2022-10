Bonus psicologo 2022: oggi è l'ultimo giorno, come richiederlo e requisiti

Bonus psicologo 2022: oggi 24 ottobre è l'ultimo giorno per farne richiesta sul sito dell'Inps. Ecco come funziona, requisiti e modalità di richiesta

Oggi è l'ultimo giorno per fare richiesta per il Bonus psicologo 2022, l'incentivo pensato per aiutare le persone a ritrovare il benessere mentale soprattutto a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Inizialmente il Governo aveva stanziato 10 milioni di euro per questa iniziativa ma data l'elevata richiesta i fondi sono arrivati a 25 milioni di euro grazie al Decreto Aiuti Bis in vigore dallo scorso agosto. Solo nei primi 9 mesi del 2022 all'Inps sono pervenute 318mila richieste per il Bonus psicologo 2022.

Bonus psicologo come funziona

Il Bonus psicologo 2022 consiste in un incentivo per tutti coloro che risiedono in Italia e si trovano in una coprovata condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Il bonus è destinato a coloro che hanno un ISEE inferiore a 50mila e può arrivare fino a 600 euro, pari a 50 euro a seduta. Il bonus viene erogato una sola volta per ogni cittadino richiedente nelle seguenti modalità:

fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 600 euro a persona con ISEE inferiore ai 15mila euro

con ISEE inferiore ai 15mila euro fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 400 euro a persona con ISEE tra 15mila e 30mila euro

con ISEE tra 15mila e 30mila euro fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di 200 euro a persona con ISEE tra 30mila e 50mila euro

Bonus psicologo, scadenza e come richiederlo

Le domande per il Bonus psicologo 2022 possono essere quindi presentate entro oggi 24 ottobre tramite il sito dell'Inps alla voce Contributo sessioni psicoterapia all'interno della sezione Prestazioni e servizi e accedendo con SPID, Carta d'identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa si può chiaamre da fisso e gratuitamente il numero verde 803.164 o da mobile il numero a pagamento 06.164164.