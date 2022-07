Bonus psicologo, domande al via dal 25 luglio: ecco come richiederlo

Bonus psicologo, domande al via dal 25 luglio: dall'Isee allo Spid ecco come richiederlo

25 luglio: è questa la data da segnare sul calendario che darà il via alla presentazione della richiesta del bonus psicologo. Sul sito dell'Inps si potrà infatti accedere, tra meno di cinque giorni, al "contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia". Un nuovo beneficio statale che ha l'obiettivo di sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Ma chi potrà godere del bonus psicologo? Il bonus psicologo è rivolto a una platea molta ampia di cittadini, ovvero tutti coloro che godono di un Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 50mila euro. Per presentare domanda si hanno a disposizioni diversi mesi: dal 25 luglio fino al 24 ottobre. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella circolare n 83 del 19/07/2022. Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cnc. La procedura è disponibile accedendo al servizio "contributo sessioni psicoterapia", raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: 'prestazioni e servizi' > 'servizi' > 'punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche'.

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164.

Bonus psicologo, Codacons: "Misura inutile, serve un sostegno duratoro"

Il bonus psicologico "è una misura inutile che non aiuterà realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto e duraturo sostegno", ha affermato il Codacons, commentando l’avvio delle domande per l’incentivo a partire dal prossimo 25 luglio.

"Il bonus psicologico presenta evidenti criticità, spiega l’associazione, prima di tutto i fondi messi a disposizione appaiono del tutto insufficienti: solo 10 milioni di euro saranno destinati in modo diretto ai cittadini in difficoltà attraverso un voucher da spendere in servizi di assistenza".

Bonus psicologo, Codacons: "Tetto Isee a 50mila euro è troppo elevato: solo 16mila saranno i fotunati"

In secondo luogo "il tetto Isee fino a 50mila euro per poter godere del bonus appare troppo elevato, e inserirà nella platea dei beneficiari anche soggetti che possono sostenere in modo autonomo le spese psicologiche. Il sussidio, inoltre, sarà erogato in base all'ordine di arrivo della domanda: in pratica, come sempre avviene in Italia, i più veloci saranno avvantaggiati, indipendentemente dalle condizioni di difficoltà dei richiedenti".

"Così solo 16mila fortunati riusciranno a godere del bonus psicologico, e una ampia fetta di cittadini che con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal provvedimento. Senza contare i possibili rincari delle tariffe da parte degli psicologi, così come avvenuto per altre categorie di beni e servizi interessati dagli incentivi varati dal Governo negli ultimi due anni", conclude il Codacons.