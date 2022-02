Bonus revisione auto e moto 2022, come e quando chiedere il rimborso

Bonus revisioni 2022, come funziona il contributo del ministero delle Infrastrutture

"Buono veicoli sicuri" è la piattaforma informatica per richiedere il Bonus revisione auto 2022. Come si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture, il rimborso di 9,95 euro è stato istituito per compensare gli aumenti delle tariffe, pari alla stessa cifra, scattati dal primo novembre 2021. Gli aumenti coinvolgono la revisione di autoveicoli (fino a 35 quintali), motoveicoli, ciclomotori e minibus (fino a 15 posti) nelle officine autorizzate.

Il contributo potrà essere chiesto per tutte le revisioni effettuate dal giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario e per i tre anni successivi. Questa prima fase prevede la presentazione della domanda di rimborso solo per le revisioni svolte nel periodo 1 novembre - 31 dicembre 2021. Per le revisioni eseguite dal 1 gennaio 2022, invece, si potrà presentare domanda a partire dall'1 marzo.

"Il diritto al rimborso - specifica il Ministero - viene certificato in seguito alla verifica sulla regolarità della richiesta ed è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta". Per presentare la domanda è sufficiente accedere alla piattaforma attraverso Spid, l’identità digitale, e compilare il modulo presente sulla piattaforma. Il rimborso sarà accreditato direttamente sul conto del richiedente.

LEGGI ANCHE

Superbonus, la più grande frode d'Italia? Dopo la stretta, che cosa cambia

"Salario minimo? Conquista storica": su Affari parla la deputata Ue Rondinelli

Peugeot: design e tecnologia nel nuovo logo del leone