Bonus statali, busta paga più ricca ad agosto: chi ci guadagna

Bonus statali, ad agosto arrivano aumenti in busta paga pari all'1,5% dello stipendio per 13 mensilità

Grandi notizie per i dipendenti della pubblica amministrazione. Il ministero dell'Economia tramite la sua piattaforma NoiPa ha confermato che ad agosto verrà corrisposta la prima rata dell'incentivo una tantum solo per il 2023 introdotto con la legge di bilancio. L'aumento è pari all'1,5% dello stipendio per 13 mensilità con effetti "ai soli fini del trattamento di quiescenza".

Bonus statali, a chi spetta

Il bonus statali coinvolgerà i seguenti comparti:

ministeri

agenzie fiscali

enti pubblici non economici

enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (Cnel, Ansfisa-Ansv)

comparto istruzione e ricerca (Afam e Ricerca)

comparto Funzioni Locali

presidenza del Consiglio dei ministri

difesa, sicurezza e soccorso pubblico

carriera diplomatica

carriera Prefettizia

Bonus statali, qual è l'aumento in busta paga ad agosto per le varie categorie

Per i ministeri si arriva a 66,8 euro per i dirigenti di prima fascia, capi dipartimento e segretari generali. Con gli arretrati di gennaio ad agosto i dirigenti della fascia più alta percepiranno circa 534 euro. Per i funzionari si da da 29,6 a 44,7 euro. Per gli assistenti da 24,3 a 31,3 euro. Per gli operatori 23-24 euro. Tenendo conto degli arretrati si potrà arrivare a 184 euro.

Nella sanità invece si va dai 23,8 euro del personale di supporto di prima fascia ai 55,2 euro di un dirigente medico di struttura complessa con rapporto esclusivo. Per la polizia si va dai 24,1 euro per gli agenti ai 34,4 euro per un commissario capo. Gli aumenti più elevati riguardano il comparto diplomatico con un assegno più ricco di 1.052 euro ad agosto tenendo conto degli arretrati. I prefetti invece in totali possono arrivare fino a 984 euro.

Bonus statali, per gli operatori del comparto scolastico arriva già a luglio

L'emolumento solo per i dipendenti del settore scolastiso partirà da luglio. Per i dirigenti scolastici si parla di 52,22 euro al mese, pari a più di 365,4 euro compresi gli arretrati da gennaio a giugno. Un professore laureato con 28-34 anni di carriera che insegna in una scuola superiore di secondo grada percepirà un aumento di 42,30 euro, pari a 296 euro di bonus a luglio in totale. Un docente di scuola media con 15-20 anni di servizio avrà invece un bonus compreso gli arretrati di 242,2 euro.