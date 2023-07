Bonus Vacanze 2023, super sconti con Carta Giovani Nazionale: ecco quali

Bonus vacanze 2023, con la Carta giovani nazionale gli under 35 possono avere sconti su voli, treni, affitti brevi, musei e crociere

Se avete meno di 35 anni quest'estate potete usufruire di diversi sconti per viaggiare grazie alla Carta giovani nazionale. I maggiorenni under 35 che risiedono in Italia possono scaricarla gratuitamente per ottenere agevolazioni dal 5% al 30% per diversi servizi offerti dagli operatori turistici, musei e trasporti.

Carta giovani nazionale, sconti: tutte le agevolazioni di cui si può usufruire

Con la Carta giovani nazionale si può avere uno sconto del 30% per i trani di Italo o fino al 20% per un volo con Ita Airways, a seconda se si parla di una tratta europea o intercontinentale. Ci sono anche sconti del 10% sulla prenotazione di Airbnb e del 5% per le strutture di Ferdealberghi. Le riduzioni sono poi fino al 15% per i pullman o fino al 10% per le crociere. Chi ha meno di 30 anni può utilizzare la Carta giovani nazionale per tutti gli operatori che fanno parte di un circuito europeo che offre anche altri sconti in Europa.