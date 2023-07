Card acquisti spesa, via libera alla distribuzione: che cosa sapere

Carta acquisti "Dedicata a te", al via la distribuzione negli uffici postali. Tutto quello che c'è da sapere

Inizia oggi, 18 luglio, la distribuzione della nuova card acquisti "Dedicata a te", contenente un contributo una tantum di 382,50 euro da spendere in generi alimentari di prima necessità entro il 31 dicembre 2023. A partire da oggi, infatti, è possibile ritirarla negli uffici postali attraverso un codice recapitato alle famiglie che ne hanno diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni all’Inps. Si tratta di famiglie di almeno tre componenti con un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Chiunque ne avesse diritto, quindi, non deve fare alcuna domanda, ma riceverà in automatico una notifica dal proprio comune di residenza.

La card ha una dotazione di 382,50 euro spendibili tra il primo agosto e il 31 dicembre per l’acquisto di alcuni alimenti di prima necessità - non tutti i cibi infatti sono inclusi. La carta è attivabile entro il 15 settembre e oltre un milione di famiglie potrebbe farne richiesta. Qualora non venisse utilizzata, dopo il 15 settembre i fondi verranno ripartiti tra le famiglie che avranno attivato la card. Inoltre, c'è la possibilità di sommare gli sconti del 15% ottenuti da tutti quelli che nella distribuzione moderna hanno aderito al progetto.

Carta acquisti, ecco tutti gli alimenti acquistabili