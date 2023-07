Card da 380 euro per fare la spesa. ‘Dedicata a te’ per 1,3 mln di famiglie

Lollobrigida: “Non sommabile a reddito di cittadinanza”

Si chiama ‘Dedicata a te’ la card che aiuterà le famiglie italiane a far fronte all’aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. Con un valore di 382,50 euro sarà disponibile per circa un milione e 300mila nuclei familiari con redditi bassi. È in arrivo il bonus previsto dalla prima manovra del governo Meloni per far fronte al caro spesa.













Annunciato dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, il provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui. A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

Dal latte alla pasta, l’aumento dei prezzi ha fatto crescere la spesa delle famiglie, costringendole a comprare meno. Il crollo, che ha riguardato anche beni alimentari di prima necessità, è stato definito ‘allarmante dalle associazioni di consumatori.