Bonus trasporti, domani il click day: ecco come fare per ottenerlo

L'incentivo sugli abbonamenti per i mezzi pubblici: tutto quello che c'è da sapere

Il 1° settembre è il giorno del click day per ottenere il bonus trasporti. L’incentivo è previsto per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici. Obiettivi della misura sono incentivare la mobilità sostenibile e dare un aiuto concreto a lavoratori e studenti.

La domanda per l’agevolazione potrà essere inoltrata a partire dalle 8.00 di mattina attraverso l’apposito sito predisposto dal ministero del Lavoro sulla piattaforma web bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere alla domanda è necessario lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e si deve indicare il codice fiscale del beneficiario, per esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Il bonus potrà essere richiesto dalle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. L’agevolazione può essere chiesta per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

Il ministero sottolinea che “il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il contributo coprirà fino al 100% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 60 euro.

La domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre. Il buono dovrebbe essere spendibile direttamente alle biglietterie. Il gestore del servizio dovrà verificare la validità del buono sulla piattaforma e solo a quel punto potrà renderne possibile l'utilizzo.