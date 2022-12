Bonus trasporti, niente proroga: quando scade e come sfruttarlo

Bonus trasporti, come sfruttarlo prima di gennaio 2023

Il bonus trasporti sta per scadere: il contributo del valore massimo di 60 euro da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ma anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, sta per giungere al termine. Introdotto dal governo nel decreto Aiuti con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro, ma solo per il 2022, il bonus trasporti non vedrà più la luce nel 2023. La scaddenza per presentare domanda e ottenere il contributo è fissata al 31 dicembre 2022.

Bonus trasporti, chi può richiederlo