Bonus TV 2021, critiche di ADUC: sconto del 20% per chi acquista un nuovo tv

Bonus TV 2021: è stato firmato il decreto attuativo per il bonus che, rottamando il vecchio tv non in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre (DVB-T2), prevede uno sconto del 20% (max 100 euro) per l’acquisto di un nuovo apparecchio. 250 milioni di euro che dovrebbero accontentare chi prima arriva entro il 31 dicembre 2022.

Le critiche di ADUC – Associazione Diritti Utenti e Consumatori:

“Per ora la situazione è tranquilla perché ci vuole ancora tempo, ma non si può escludere che quando nelle singole regioni si sarà a ridosso della scadenza, avverrà la corsa a chi farà in tempo ad usufruire del bonus e, contemporaneamente, i prezzi dei tv saliranno… così funziona il mercato e dovrebbero saperlo anche al Governo”, spiega ADUC.

“Come sempre più spesso avviene (e l’emergenza economica Covid ha fatto scuola) lo Stato, invece di ridurre le imposte per favorire gli amministrati, ha preferito elargire a pioggia soldi con - in questo come in altri casi - la frenesia dei singoli per cercare di non restare fuori del tetto di 250 milioni. Probabilmente è più semplice togliersi il pensiero dando soldi in questo modo che non modificare la macchina dell’imposizione fiscale… ma non viene il dubbio che la semplicità di una riduzione fiscale costerebbe molto meno a tutti (non solo in denaro) rispetto alla farraginosa macchina della gestione di un bonus?”.

