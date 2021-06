Boom di visite: Uffizi, Brera e Pompei. Il segnale dai musei, Italia ripartita

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma il Paese ormai è ripartito. Lo certificano alcuni numeri, la fiducia ritrovata degli italiani è dovuta soprattutto all'efficacia dei vaccini, ormai un terzo della popolazione è completamente immunizzato, ma più della metà delle persone totali ha ricevuto almeno la prima dose. Il segnale dell'avvenuta ripartenza proviene da diversi settori, ma ce nè uno in particolare che fa registrare un vero e proprio boom - si legge sul Sole 24 Ore - si tratta dei musei, che nello scorso fine settimana hanno ottenuto numeri da record.

Le Gallerie degli Uffizi a Firenze sono state le prime a uscire allo scoperto nel primo mese di riapertura, sfondando addirittura il muro delle 100 mila visite, 102 mila per l'esattezza con un +40% tra la prima e la quarta settimana di maggio. Confortanti - prosegue il Sole 24 Ore - anche i dati sulla Pinacoteca di Brera a Milano, con un ben augurante 58% di biglietti venduti rispetto al totale consentito. Tutto esaurito nello scorso weekend al museo Egizio di Torino. Dati in netta ripresa anche agli scavi di Pompei, 26 mila visitatori tra sabato e domenica scorsi.