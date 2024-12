Borsa, Europa fiacca e Piazza Affari in rosso. A Milano scatta Tim, occhi puntati su Anima dopo la mossa di Caltagirone

Borse europee in calo in attesa della Bce

I mercati azionari europei hanno aperto al ribasso, cauti in vista delle cruciali riunioni di politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti. Nei primi scambi Parigi viaggia in calo dello 0,30%, Londra dello 0,47% e Francoforte dello 0,21%. Milano segna -0,19%.

Milano in rosso, scatta Tim e giù i titoli bancari

La Borsa di Milano apre in calo dello 0,15% a 34.508 punti in attesa del direttivo Bce di giovedì che dovrebbe dare un'altra sforbiciata ai tassi di interesse dello 0,25%. Tra le blue chip spicca Tim +1,03%, Diasorin +1,01%, Leonardo +0,84%, Banca Popolare Sondrio +0,56%. In calo invece Snam -0,73%, Unipol -0,68%, Saipem -0,64%, Eni -0,62%. In calo Banco Bpm -0,10% dopo il rilancio di Credit Agricole della settimana scorsa mentre Unicredit è piatta. In sofferenza il settore bancario/assicurativo dopo i rumors secondo cui il governo starebbe pensando a un intervento sul settore per finanziare il taglio Ires.

Generali cede lo 0,65%, Unipol -0,68% Intesa -0,10%, Madiobanca -0,50%. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in lieve rialzo a 108,5 punti contro i 107 della chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato decennali sale al 3,207%.L'euro apre in leggero aumento (+0,11%) a 1,0565 euro mentre e' piatto sullo yen a 159,6. Dollaro/yen a 151 (-0,11%).

A Piazza Affari, Telecom Italia guadagna terreno grazie alle valutazioni positive da parte degli analisti. Le banche restano comunque sotto i riflettori, con particolare attenzione al risiko bancario e alla partita in corso per il controllo di Banco BPM. Unicredit ha appena lanciato un’offerta pubblica di scambio, mentre Credit Agricole ha alzato la sua quota nel capitale dal 9% al 15,1%, chiedendo il via libera alle autorità per salire fino al 19,99%. A complicare le cose, la notizia che Francesco Gaetano Caltagirone ha aumentato la sua partecipazione in Anima Holding al 5,3%. La società di gestione è sotto Opa di Banco BPM, che ne detiene già più del 20%.