Borsa, bene piazza Affari (+1,3%). Il rialzo dei tassi non spaventa i mercati

Borsa, mercati europei in positivo. Vola il titolo di Mps (+2,9%) ed Enel (+3,1%)

Chiusura positiva per le principali piazze finanziarie europee nel giorno in cui la Bce ha deciso un rialzo dei tassi per 25 punti portando quello di riferimento al 4,5%. Milano archivia le contrattazioni con un rialzo dell'1,37%, Londra sfiora il 2%, a Parigi il Cac40 si ferma a +1,19% e a Francorte il Dax si arresta in progresso dello 0,96%.

Per il presidente della Bce Christine Lagarde ''non possiamo dire che abbiamo toccato il 'picco' dei tassi'', ma ora "il focus si sposta sulla durata" di mantenimento di questo livello. Perchè come si sottolinea nel comunicato conclusivo dell'istituto Centrale, l'inflazione è domata se i tassi resteranno così 'a lungo'. Parole che, dopo un'apertura cauta dei listini e un andamento sottotono per tutta la mattinata, accendono i listini già con la prua al rialzo man mano che si avvicinava l'ora dell'annuncio.

Sulla piazza milanese salgono soprattutto le società legate all'energia con Enel a guidare i rialzi (+3,13%) seguita da A2a (+2,77%). Bene tra i bancari Mps (+2,9%). Tra i segni meno spicca quello di Telecom sulle indiscrezioni di richiesta di una proroga della data del 30 settembre che era stata indicata quale termine per l'invio dell'offerta di Kkr. Segno meno anche per Stellantis (-0,74%), Pirelli (-0,48%), e Leonardo (-0,36%).