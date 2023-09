Tassi, l'ultimo rialzo della Bce

Bce, l'ultima spiaggia dei rialzi dei tassi d'interesse

Questo decimo aumento dei tassi di interesse potrebbe essere l'ultimo della BCE e una polizza assicurativa contro quella che definisce un'inflazione del 5% "troppo alta per troppo tempo". L'ultimo rialzo arriva anche mentre crescono le preoccupazioni per una prossima recessione europea. Il Consiglio direttivo ha tagliato sia le previsioni di crescita del PIL per quest'anno, allo 0,7%, sia le previsioni sull'inflazione sottostante, al 5,1%.

Le sue prospettive sono passate rapidamente da uno stridente orientamento da falco a un prudente dovishness, visto il rapido indebolimento delle economie europee. La Germania è in recessione, con un'economia in contrazione da due trimestri, e i PMI previsionali europei sono in territorio di contrazione.

Per questo motivo è probabile che si tratti dell'ultimo aumento dei tassi d'interesse in Europa, con la BCE che si unisce alla Fed in cima alla montagna dei tassi d'interesse. Si tratta di un primo passo positivo, anche se mancano ancora molti mesi prima che il Brasile o la Polonia siano all'avanguardia nella riduzione dei tassi a livello globale.

*global market strategist di eToro