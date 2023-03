Borsa di Milano, netto calo nelle prime fasi: banche giù a Piazza Affari

Borsa, Piazza Affari apre in calo: pessimismo degli investitori

Piazza Affari in netto calo nelle primissime fasi di scambi con il Ftse Mib a -2,33% e 27.065 punti. Gli investitori restano pessimisti dopo la due giorni di audizioni del presidente della Fed Jerome Powell di fronte al Congresso Usa in cui i toni da 'falco' utilizzati hanno aperto la strada a nuovi e piu' aggressivi aumenti dei tassi.

Sul listino, negativi i principali energetici (Eni -1,66%, Enel -0,39%), Tim -1,60% a 0,3080 euro per azione e gli industriali con Stellantis a -3,37% e Ferrari a -2,06%. Tra i finanziari, infine, Generali -1,21%, Unicredit giu' del 5,07% e Intesa -3,52%.

Titoli di Stato, spread Btp/Bund apre in rialzo a 179 punti

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense. Il differenziale si colloca a 179 punti, contro i 175 della vigilia. Il rendimento del titolo italiano si posiziona al 4,308%.