Borsa di Parigi, Stellantis e Société Générale trascinano al record il CAC 40

CAC 40, Borsa di Parigi: grazie a Stellantis e Société Générale, la Borsa francese continua a salire, registrando ben 6.740 punti

La Borsa di Parigi continua a “volare”. Dopo aver superato durante la chiusura di lunedì il suo più alto annuale, il CAC 40 (il principale indice della Borsa francese) continua la propria crescita. Questa mattina, infatti, ha superato la soglia dei 6.700 punti, grazie ai buoni risultati di Stellantis e Société Générale. In aumento dello 0,98%, a metà giornata era salita ancora a circa 6.740 punti. Il quarto costruttore automobilistico mondiale, nato a gennaio dalla fusione tra PSA e FCA, registra una redditività record. Stellantis (in aumento del 4,45% a metà giornata) ha anche alzato il suo obiettivo di quotazione per l'anno.

Altro fautore dell’incremento del CAC 40, la banca parigina Société Générale, che a metà giornata aumenta del 5,99%. La Banque de la Défense, da parte sua, ha ripreso gli utili nel secondo trimestre, grazie alla ripresa dell'attività bancaria al dettaglio in Francia e alla diminuzione degli accantonamenti sui crediti dubbi. La Commissione ha inoltre rivisto le sue previsioni per il 2021.

La ristrutturazione del Gruppo comincia a dare i suoi frutti e la banca si aspetta ormai un aumento dei ricavi in tutte le sue attività nel 2021, anche nel settore dei servizi bancari al dettaglio in Francia, che era recentemente un punto debole del Gruppo.

Il CAC 40 è più dinamico degli altri indici di Borsa europei

L'indice parigino resta più dinamico degli altri indici europei. A Londra, l'FTSE avanzava dello 0,40%, a Francoforte il DAX guadagnava lo 0,19% e l'Eurostoxx 50 guadagnava lo 0,20%. Finora le Borse mondiali hanno conosciuto un'estate favorevole, sostenute dal tono accomodante della Riserva Federale e da buoni risultati di imprese. E gli analisti di mercato ricordano che l'inizio del mese è generalmente favorevole agli acquisti. Ma, già ieri sera, Wall Street stava perdendo vigore, anche se il Dow Jones (indice azionario della Borsa di New York) ha stabilito un nuovo record.