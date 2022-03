Ucraina, l'Ue allunga in vista dei colloqui. Milano la migliore, scatta Saipem

Guerra Russia Ucraina, Brent in calo sulla scia del lockdown a Shangai. Girano al rialzo i prezzi del gas

Non si arresta la guerra tra Russia e Ucraina, ma la speranza di un confronto diplomatico si fa sempre più concreta. Sul tavolo un nuovo incontro tra le delegazioni di Mosca e Kiev in Turchia. Gli indici continentali, che erano partiti con passo incerto, hanno così rotto gli indugi e accelerano al rialzo.

Piazza Affari (+2,1%) è la migliore, spinta dall'exploit di Saipem (+7,2%, rimbalzando dopo il flop post conti e piano di ristrutturazione), Generali (+4,8%, ai massimi da ottobre 2008 nel giorno in cui i top manager della lista Caltagirone, il candidato presidente Claudio Costamagna e l'amministratore delegato Luciano Cirina', sono a Washington per iniziare il roadshow americano di presentazione del programma strategico) e delle banche (Unicredit +4,1%, Bper +3,8% e Intesa +3,6%).

Corre ancora Telecom (+3,34%), mentre proseguono i contatti con Kkr ed è stata confermata l'offerta non vincolante di Cvc per una quota di minoranza di una societa', da costituire, nella quale sarebbero incluse le attivita' della divisione Enterprise di Tim. In buon aumento anche Parigi (+1,69%), Francoforte (+1,9%), Londra (+0,6%), Madrid (+1,78%) e Amsterdam (+0,7%). Aperta la Borsa di Mosca, dove tornano a essere scambiati tutti i 50 titoli del Moex, il listino principale denominato in rubli (-2,1%), pur se con delle limitazioni.

Prosegue intanto la discesa del petrolio, con le preoccupazioni sulla domanda asiatica dopo l'annuncio del nuovo lockdown a Shanghai (-4,58% a 108,68 dollari al barile il Wti maggio e -4,3% a 115,48 dollari il Brent di pari scadenza).

Dopo l'avvio in discesa, girano al rialzo i prezzi del gas quotato sul mercato europeo: i contratti aprile scambiati ad Amsterdam salgono del 6,8% a 108,6 euro al megawattora. Sul fronte dei cambi, l'euro/dollaro e' in leggero calo a 1,0991 (1,095 in avvio, da 1,1 venerdi'), mentre l'euro/yen vale 136,487 (134,92 all'apertura, da 134,07).

Il dollaro/yen passa di mano a 124,129. Recupera terreno il rublo, che sale del 27% in tre settimane e scambia a 99,37 sul dollaro e 109,22 sull'euro. Infine lo spread sale a 153 punti, 2 piu' del closing di venerdì scorso.

