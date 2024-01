Borsa, Europa cauta. Piazza Affari positiva. Spread sotto i 170 punti

Apertura in cauto rialzo per le Borse europee sulla scia dei guadagni di Wall Street e con gli investitori che guardano al dato di giovedì dell'inflazione negli Usa. In controtendenza la piazza di Madrid, dove nei primi scambi l'Ibex 35 perde l'1,2% a 10.088,23 punti. A Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,19% a 7.708,86 punti, a Francoforte il Dax avanza dello 0,09% a 16.730,75 punti e a Parigi il Cac40 dello 0,07% a 7.453,87 punti. Positiva anche Milano, che segna +0,09% a 30.596,98 punti. Sul listino in evidenza Pirelli (+3%) dopo che Camfin ha aumentato la propria quota nel capitale dal 14% al 20%. Bene i titoli dell'energia, con Snam +1,9%, Italgas +0,6%, Terna +0,9%, Erg +1,1%. Banche oggi in negativo, con Monte Paschi -1,7%, Bpm -0,5% e Bper -0,6%. Tra le altre blue chip Stm cede l'1,6%, Stellantis -0,4%. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 164 punti, in calo rispetto ai 167 punti della chiusura di ieri. Il rendimento si attesta al 3,797%.