Borsa, Europa cauta nel giorno della Fed. Piazza Affari vira al rialzo: sul listino svetta Unicredit dopo la scalata in Commerzbank

Borsa, Europa avanti piano a meta' seduta, a Milano (+0,3%): Gae Aulenti premiata dopo nuovo blitz su Commerz (+3,3%)

Le Borse europee accelerano leggermente a metà seduta, mentre cresce l’attesa per il verdetto della Fed sui tassi e soprattutto per la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Con un taglio di 25 punti base dato quasi per certo, gli investitori aspettano infatti indicazioni sulla politica monetaria del prossimo anno, anche alla luce delle politiche economiche che metterà in campo la presidenza Trump. In questo contesto, il Ftse Mib di Milano è in rialzo dello 0,28%. Sono in positivo anche il Cac di Parigi, il Dax di Francoforte e l’Aex di Amsterdam (tutti attorno al +0,3%), mentre spicca l’Ibex di Madrid con un progresso dello 0,5% e il Ftse 100 di Londra (+0,2%) è poco più indietro.

Passando all'azionario, ad accendere i listini europei è ancora una volta il risiko bancario. A Piazza Affari il comparto è brillante e vede in prima fila Bper (+1,14%) e Unicredit (+2,1%). Il mercato sembra apprezzare il rafforzamento di Piazza Gae Aulenti nel capitale della tedesca Commerzbank (+3,3%), dove è salita a circa il 28% potenziale. Recupera terreno rispetto ai cali della mattinata Banco Bpm (+0,25%), che ieri ha presentato un esposto alla Consob con la richiesta di stabilire "l’improcedibilità" dell’ops lanciata da UniCredit su Piazza Meda. Gli acquisti premiano anche Prysmian (+1,38%) ed Eni (+1,28%). Lima invece i guadagni Azimut (+0,41%), che in mattinata era salita dopo aver annunciato di stare proseguendo con Fsi la scissione per creare una nuova banca. In fondo al listino scivolano infine Moncler (-1,4%) e le utility e il gas, con Terna (-94%) e Snam (-1%). Infine è piatta Stellantis (-0,28%), mentre gli investitori studiano il patto sancito ieri col Governo e gli effetti sull'automotive delle possibili nozze tra Nissan (+23% a Tokyo) e Honda in Giappone. Operazione che riguarderebbe anche Renault (+6% a Pairigi), che detiene una quota del 22% nella casa produttrice della Micra. Sul valutario, l’euro è stabile a 1,049 dollari (come ieri in chiusura). Lo yen scambia a 153,66 sul biglietto verde (da 153,2), mentre il cambio con la moneta unica vale 161,32 (da 161,23). Torna a salire il Wti a 70,2 (+0,2%) e il Brent a 73,7 (+0,6%). È in lieve calo il gas naturale ad Amsterdam a 40,9 euro al mwh (-2,5%).