Borsa, Europa giù dopo la Fed. Piazza Affari negativa, male i bancari

Europa giù dopo la Fed. Milano negativa

La borsa di Milano amplia le perdite e cala a -1,53% verso il termine della mattinata. A pesare i risultati di alcune trimestrali. Spiccano in positivo solamente Tim, che segna +2,12% dopo la presentazione della semestrale che segue la vendita della rete a Kkr, positiva anche Leonardo con +1,14%.

In deciso calo Prysmian con -4,19% dopo i conti che hanno mostrato un utile netto in calo. Giù anche Tenaris con -3,13% dopo i conti. Male anche il comparto bancario dopo i rialzi dei giorni scorsi: Mps -3,04%, Banco Bpm -3,03%, Unicredit -3,03%, Bper Banca -3%, Mediobanca -2,23% nel giorno dei conti.

Sul fronte dei cambi, l’euro cala 1,0812 dollari (da 1,0825 ieri in chiusura) e 162,45 yen (162,80). Il cross tra la divisa nipponica e il biglietto verde è stabile a 150,26. Sale il gas scambiato sui 36,3 euro al MWh (+1,2%) così come prosegue la corsa del petrolio favorito da possibili interruzioni degli approvvigionamento per la crisi in Medio Oriente: il Brent del Mare del Nord, contratto ottobre, passa di mano a 80,7 dollari al barile (+0,8%), il Wti di settembre a 78,6 dollari (+0,9 per cento).