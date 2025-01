Borsa, Europa incerta. Piazza Affari tenta il recupero: Mps rimbalza e sale sopra l'1%

Borse europee incerte, Piazza Affari in crescita

Apertura contrastata per le principali Borse europee, con Francoforte a registrare il dato migliore: l'indice Dax avvia gli scambi con un rialzo dello 0,36%. Positiva anche Zurigo (+0,15%), mentre Parigi avvia in calo dello 0,71%. Londra resta vicina alla parità, con il Ftse 100 che segna quota -0,03%. Sul fronte asiatico Tokyo chiude in deciso progresso, con il Nikkei che sale dell'1,02%. Buone notizie anche dagli Usa, dove la Borsa di Wall Street ieri ha chiuso con il segno positivo: l'indice Dow Jones a quota +0,31%, il Nasdaq a quota +2,03%.

Avvio invece in crescita per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,41%, con l'Ftse All share in identico rialzo. In particolare Mps rimbalza dell'1,3%, mentre Mediobanca fa il +0,3% all’indomani del cda di Piazzetta Cuccia che ha bocciato la proposta della banca senese. Rimangono sotto osservazione anche le Generali (-0,1%), considerando che Mediobanca è il primo azionista. Stmicroelectronis registra un progresso del 2%, in scia alla volata del 10% di Asml, premiata per i conti migliori delle attese. Sono invece in calo le Moncler (-1,2%) e le Cucinelli (-0,6%) risentendo dell'andamento in ribasso di Lvmh (-6,1%), trascinata in basso dai numeri del 2024. Giù anche Campari (-2,1%).

Gli occhi restano puntati sulle decisioni della Fed in materia di tassi d'interesse e sulla conferenza stampa di Jerome Powell, in programma oggi, e su quelle della Bce di domani. Se per la banca centrale Usa non sono previsti tagli, dalla banca centrale europea è attesa una sforbiciata di 25 punti base.

Per quanto riguarda lo spread (il differenziale tra Btp e Bund tedeschi) scende a 108 punti base, rispetto ai 109 registrati ieri sera in chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,61%.

Sul valutario, l'euro vale 1,0429 dollari (ieri a 1,042) e 161,7 yen (162,27), mentre il dollaro-yen è a 155,11 (155,62). Il Bitcoin è stabile a 102.607 dollari. E’ fermo anche il petrolio: il Wti passa di mano a 73,8 dollari. Gas in rialzo dell’1,5% a 48,97 euro al Mwh ad Amsterdam.