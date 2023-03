Giorgetti: "Rischio di recessione scongiurato. Borsa, semplificheremo le Ipo"

Giorgetti: "Il rischio di recessione? Sembra essere scongiurato"

"In questi primi mesi l'azione del governo si è concentrata nel minimizzare il rischio di recessione. Dagli ultimi dati sembra essere scongiurata, incrociamo le dita". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un convegno dell'Ordine dei commercialisti a Milano.

Bce, Giorgetti: "Dal rialzo dei tassi seri problemi al bilancio"

Il rialzo dei tassi "pone problemi seri per chi ha bilanci fortemente indebitati come quello italiano", ha spiegato Giorgetti, sottolineando che "l'approccio" del governo sui conti pubblici "è stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso".

"Avere conti in ordine è un esigenza assoluta per il nostro Paese, che deve mantenere la fiducia dei mercati" allo scopo di evitare un aumento dei "costi di finanziamento" ed "evitare ripercussioni" per famiglie e imprese.

"Il debito rispetto al Pil si attesta al 144,7% nel 2022, sarà il punto di riferimento in relazione anche alla discussa e in discussione revisione della governance economica europea".

Borsa, Giorgetti: "A giorni legge per semplificare quotazioni"

“Il ministero dell'Economia e delle Finanze tra pochi giorni sarà promotore di un'iniziativa per la competitività dei mercati dei capitali italiani", ha affermato il ministro dell'Economia intervenendo a “ONE, Inspiring connections”, l'evento dedicato alla Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network realizzato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr.

"Vogliamo agire per indurre una platea più ampia di imprese di medie dimensioni ad accedere ai mercati regolamentati per rafforzare la loro patrimonializzazione e affrontare le sfide competitive con una maggiore disponibilità di risorse e allo stesso tempo attrarre nuovi investitori", ha aggiunto Giorgetti che ha concluso: "Nello specifico opereremo una semplificazione del settore mediante un procedimento che porti a negoziazioni più snelle e a una riduzione degli oneri a carico delle aziende che intendano quotarsi".