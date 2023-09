Borsa, in rialzo spread tra Btp-Bund. Le voci di privatizzazione affossano Mps

In rialzo i titoli Bpt. Profondo rosso per Mps, a piazza Affari il titolo perde il 3,67%

Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. A fine giornata il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si è attestato a 171 punti dai 168 punti base del riferimento di venerdì. In aumento si segnala anche il rendimento del Btp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione al 4,29% dal 4,23% del closing della vigilia.

Mps scivola in Borsa (-2,9%), timori di vendite sul mercato Equita, titolo rischia l'overhang. Mediobanca, cedibile il 13%

L'accendersi dei riflettori sulla privatizzazione di Mps, tema sul quale la maggioranza di governo appare tutt'altro che granitica, pesa in Borsa sul titolo, che sconta i timori di una vendita di pacchetti azionari sul mercato. L'istituto senese cede il 2,88% a 2,46 euro, maglia nera del Ftse Mib.

"Riteniamo che il piazzamento di una quota significativa sul mercato senza l`individuazione di un partner strategico possa comportare un rischio overhang (ribasso del titolo per la forte offerta in vendita, ndr)", affermano gli analisti di Equita, che ritengono "complesso" un matrimonio "nel breve termine" a causa di "questioni rilevanti in sospeso, come "i rischi legali" o "l`incertezza regolatoria" sulla "tassa sugli extra-profitti" o in merito "alle possibili restrizioni nell`uso delle Dta".