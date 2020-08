Economia

Venerdì, 21 agosto 2020 - 09:23:00 Borsa in rialzo sulla speranza di un vaccino Covid Piazza Affari prova a ripartire sperando in un vaccino per il coronavirus entro l'anno

Borsa a Piazza Affari Milano Piazza Affari prova a ripartire dopo lo stop di ieri, 20 agosto, sulla speranza che ci sia entro l'anno un vaccino per il coronavirus. Il Ftse Mib sale dello 0,43% a 19.852 punti, con i rialzi che premiano gli industriali. Sugli scudi Cnh (+1,15%), bene anche Prysmian (+1,04%). I record del Nasdaq e di Apple, di cui è un importante fornitore, spingono Stm (+1,15%). Generalmente poco mossi i bancari, con Intesa che sale dello 0,35% in testa al comparto. Nell'energia in leggero rialzo le big Enel ed Eni (+0,29%); arretra Diasorin.