Borsa, l'Ue rialza la testa grazie al lusso. Milano resta debole, vola Moncler

Borsa, a Londra brillano Richemont e Burberry

Dopo un avvio in rosso segnato dalle preoccupazioni per il record di contagi da Covid in molti Paesi e l'effetto dei tassi il tono dei listini europei migliora grazie agli acquisti sui titoli del lusso, che compensano così i timori degli investitori per il rialzo dei rendimenti dei Treasury e del Bund tedesco, tornato positivo dopo quasi tre anni.

La Borsa migliore a metà mattina è quella di Parigi, che guadagna lo 0,6%, seguita da Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,1%), trainate dagli exploit dopo i conti del gruppo Richemont (+9,4%) e di Burberry (+6,5%), che stanno trascinando al rialzo anche Kering (+3,8%), Lvmh (+3,4%), Zalando (+4,2%).

Non riesce a cambiare passo, invece, Piazza Affari, dove il Ftse Mib resta in territorio negativo dello 0,3%, anche se Moncler (+3,7%) si è messa subito in scia al resto del comparto europeo. A Milano intanto continua la caduta di Tim (-3,5%), che ha ceduto oltre il 10% in tre sedute e si muove ai minimi da due mesi.

A Milano si registrano cali anche su Prysmian (-2,6%) ed St (-1,5%). La corsa del greggio spinge invece Tenaris (+0,8%) e Saipem (+0,7%). Debole Stellantis (-0,9%) che il primo marzo alzerà il velo sul nuovo piano strategico a lungo termine. Così come Generali (-0,6%) dove resta la tensione ai vertici, con il cda che ieri ha discusso delle recenti dimissioni di Caltagirone e Bardin, definendo i motivi "infondati e offensivi".

Sul mercato dei cambi, l'euro torna sotto la soglia di 1,14 dollari e passa di mano a 1,1334 (da 1,1367 ieri in chiusura). Chi, invece, continua la sua corsa al rialzo sulle tensione geopolitiche è il petrolio, con il Brent di marzo che si muove sugli 88 dollari al barile (+0,7%), sempre a ridosso dei massimi dall'ottobre del 2014, e il Wti di febbraio a 86 dollari (+0,6 per cento).