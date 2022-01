Burberry-Richemont ai livelli pre crisi: accelerano le vendite a prezzo pieno

Burberry, nel terzo trimestre ricavi a 723 milioni in aumento del 5%. Per Richemont vendite a 5,6 miliardi

Burberry, il colosso britannico del fashion guidato dall'italiano Marco Gobbetti, nel terzo trimestre 2021 mette a segno ricavi pari a 723 milioni di sterline, in un umento del 5% rispetto ai mesi precedenti. A parità di punti vendita, le vendite al dettaglio sono aumentate del 7% ma sono diminuite del 3% rispetto a due anni fa.

Le vendite di negozi comparabili a prezzo pieno sono state superiori del 15% rispetto allo scorso anno e del 26% rispetto a due anni fa, guidate dalla continua forza nelle Americhe e da un miglioramento nelle regioni Asia Pacifico ed EMEIA.

Burberry ha affermato che, supponendo che non ci siano ulteriori cambiamenti nello scenario esterno, si aspetta che l'utile operativo rettificato dell'anno in corso cresca attorno al 35% a valute costanti rispetto all'anno precedente. Burberry ha confermato la sua guidance a medio termine.

Mentre il gruppo svizzero del lusso Richemont, proprietario, tra l'altro di Cartier e Piaget, ha registrato un'accelerazione delle vendite trimestrali, in crescita del 35% a 5,6 miliardi di euro, trainate dall'elevata domanda di gioielli e orologi durante le festività.

Per il periodo da ottobre a fine dicembre, terzo trimestre dell'anno fiscale 2021/2022, il gruppo ha registrato un aumento delle vendite di gioielli del 38% al netto degli effetti valutari. In un confronto biennale, le vendite hanno superato il livello pre-crisi in tutte le regioni, canali di vendita e aree di business. Intanto, entrambi i titoli brillano in Borsa: Richemont a metà mattina fa +9,4%, mentre Burberry +6,5%.