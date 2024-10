Borsa, l'uscita di Tavares non piace ai mercati: giù il titolo di Stellantis

Borsa, Milano piatta. L'uscita di Tavares non piace ai mercati, giù il titolo di Stellantis

La Borsa di Milano apre incerta appena sopra la parità, a +0,06% con 34.092,48, in linea con le altre piazze europee, dopo che ieri Wall Street ha terminato in lieve calo delusa dai dati sull'inflazione di settembre che mostrano una frenata inferiore alle attese.

Listino senza una direzione definita nei primi scambi. Bene Mps a +1,54% dopo le voci su una possibile cordata per costruire un nocciolo duro di imprenditori che garantisca stabilità, e italianità, capitanati da Enrico Marchi, numero uno di Banca Finint e di Save Aeroporti, pronta a rilevare una quota di minoranza significativa della banca.

Nel comparto bancario positive anche Intesa Sanpaolo con +0,35% e Mediobanca a +0,33%. In calo Stellantis, che cede oltre il 3,7% nel giorno della deposizione del Ceo Carlos Tavares in Parlamento sul difficile momento del comparto automotive. Anche Telecom cede in avvio l'1,27%.

Anche Brembo brilla a Piazza Affari dopo l'annuncio dell'accordo con Tenneco, per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Il titolo, nei primi minuti di scambi, avanza del 2,02% a 9,92 euro.