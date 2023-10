Borsa, listini europei ancora cauti. Milano positiva. Su lo spread a 202 punti

Borsa, listini europei cauti. Listini asiatici piatti. Cresce il Pil cinese

Le Borse europee aprono deboli e in calo sulla scia dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. L'umore generale del mercato si è oscurato dopo che un'esplosione in un ospedale di Gaza ha affievolito le speranze di contenere il conflitto in Medio Oriente e ha complicato il viaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella regione. A Francoforte il Dax cede lo 0,11% a 15.235,55 punti, a - Londra l'Ftse 100 segna -0,01% a 7.675,29 punti, a Parigi il Cac 40 cala dello 0,14% a 7.020,20 punti e a Madrid l'Ibex-35 scende dello 0,05% a 9.293,94 punti. A Milano l'Ftse Mib sale +0,23%. Resta sotto pressione il mercato obbligazionario.

Sul listino non fa prezzo Nexi dopo le indiscrezioni circa una possibile offerta di Cvc che fa schizzare in alto gli ordini di acquisto. Bene Tim che segna un +1,7%, attivi anche i petroliferi dopo il nuovo rialzo del greggio, con Eni +0,6%, Saipem +2,9%. Tra le banche Mediobanca cede l'1,3%, bene Mps, Bper e Bpm. Tra gli altri titoli guida Stm cede lo 0,9%, Ferrari -0,5%.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in lieve rialzo a 202 punti contro i 201 della chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli italiani si attesta al 4,912%.

Cresce il Pil cinese: +5,2%

La crescita economica cinese è rallentata nel terzo trimestre ma ha battute le attese di mercato. Il Pil cinese è cresciuto del 4,9% su base annua nel terzo trimestre, secondo quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica. Si tratta di un ritmo più lento rispetto al trimestre precedente (+6,3%). Ma il dato è superiore alle stime degli analisti che si aspettavano un rallentamento più marcato (+4,3%). Su base trimestrale, che è una base di confronto più realistica, la crescita del gigante asiatico è accelerata a +1,3%, dopo il +0,8% del periodo luglio-settembre.

La Cina punta a una crescita "intorno al 5%" quest'anno, un obiettivo che potrebbe essere difficile da raggiungere senza un massiccio piano di stimoli, secondo alcuni economisti, mentre il governo sta privilegiando misure mirate. Pechino ha pubblicato i dati economici in un momento in cui il gruppo immobiliare Country Garden è in crisi e rischia formalmente il suo primo default.

Il rallentamento della crescita cinese si è registrano nonostante la ripresa dei consumi, in una fase in cui la crisi immobiliare senza precedenti sta penalizzando l'attività in un settore chiave della seconda economia mondiale. Il settore immobiliare, che da tempo rappresenta un quarto del prodotto interno lordo cinese in senso lato, sostiene migliaia di aziende ed è una delle principali fonti di occupazione.

Per due decenni, il settore ha goduto di una crescita folgorante. Ma i problemi finanziari di gruppi immobiliari emblematici (Evergrande, Country Garden, ecc.) stanno ora alimentando la sfiducia degli acquirenti, in un contesto di case incompiute e di prezzi al metro quadro in calo.

Nonostante la situazione economica, alcuni indicatori mostrano segni di ripresa. Le vendite al dettaglio, il principale indicatore dei consumi delle famiglie, hanno registrato una forte accelerazione a settembre (+5,5% su base annua). Il dato è nettamente superiore a quello di agosto (+4,6%) e alle aspettative degli analisti (+4,9%).

L'inizio di una settimana di vacanza pubblica alla fine di settembre in occasione delle festività (1 ottobre) ha favorito in particolare la ripresa del turismo. Tuttavia, le famiglie sono ancora caute nelle spese e gli importi coinvolti sono ancora a livelli inferiori rispetto a quelli precedenti la pandemia di Covid-19.

La produzione industriale di settembre ha mantenuto il trend del mese precedente (+4,5%). Gli analisti si aspettavano un ritmo leggermente più lento (+4,4%) per questo indicatore, che fornisce un'istantanea dell'attività nel settore industriale. Il tasso di disoccupazione, che in Cina è calcolato solo per gli abitanti delle città e fornisce solo una visione parziale del mercato del lavoro, è sceso a settembre al 5% (rispetto al 5,2% di agosto). Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 16 e i 24 anni, che aveva raggiunto il massimo storico del 21,3% a giugno, non è più stato pubblicato.

Per quanto riguarda gli investimenti fissi, la loro crescita dall'inizio dell'anno è aumentata del 3,1% a fine settembre, con un leggero rallentamento rispetto ad agosto (3,2%). Questo indicatore misura la spesa per immobili, infrastrutture di trasporto e strutture industriali - i pilastri della crescita cinese, spesso alimentati da investimenti pubblici