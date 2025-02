Borsa, Piazza Affari piatta. Faro sul risiko bancario: la Pop Sondrio decolla dopo l’Ops di Bper

Borsa, la Pop Sondrio decolla dopo l’Ops di Bper

Aprono poco mosse le principali borse europee: il Dax di Francoforte segna -0,03% e il Ftse 100 di Londra -0,07%. Debole il Cac 40 di Parigi che arretra dello 0,15%. Lo Smi di Zurigo registra -0,01%. Sulla piazza asiatica, il Nikkei di Tokyo ha chiuso in negativo a -0,60%. A Wall Street ieri chiusura mista, con il Dow Jones a -0,28% e il Nasdaq a +0,51%.

Borsa Milano, balzo di Iveco

Piazza Affari è partita oscillando sulla parità e ora cede lo 0,02% dopo i massimi raggiunti ieri. L'Ftse Mib è sempre sopra quota 37 mila punti e risente come gli altri indici europei dell'incertezza dovuta alla guerra commerciale sinoamericana e in vista dei dati sui nuovi posti di lavoro americani. Tra i titoli spicca il balzo di Iveco che avanza del 15,12% dopo che ha annunciato di star valutando lo spin off del settore Difesa. Banco Popolare di Sondrio registra un rialzo del 7,7% dopo l'Ops lanciata da Bper che perde invece il 4,15%. Bene anche Tim +3,48% e Stm +1,62%. Vendite invece sugli industriali Ferrari -1,12% e Leonardo -164%. Recordati segna un ribasso del 2,26%.

In rialzo il titolo della Popolare di Sondrio che ora avanza del 7% dopo l'Ops lanciata da Bper, le cui azioni invece calano del 3,25%. L'operazione prevede l'acquisto di 1,45 azioni ordinarie per ogni azione di Popolare di Sondrio con un premio del 6,6% rispetto al prezzo ufficiale di banca Popolare di Sondrio del 5 febbraio 2025 e del 10,3% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi.

Titoli Stato: spread Btp-Bund a 106 punti in avvio

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 106 punti, in leggero calo rispetto ai 107 della vigilia. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,44%.