Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo (+0,36%). Spread in calo a 194 punti

Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo. In ribasso anche il rendimento del decennale: 4,6%

Piazza Affari ha chiuso in rialzo la terza seduta settimanale ma non sui massimi di una giornata inizialmente incerta. I mercati continuano a essere cauti e volatili con l'acuirsi del conflitto in Israele e in attesa dei verbali della Fed. Il Ftse Mib finale è salito dello 0,36% a 28.419 punti. Tra i finanziari, Bper ha guadagnato il 2,78%, Mps è balzata del 5,69%, Generali quasi invariata a 19,045 euro per azione, Intesa +0,74%, Unicredit +0,59%. Male Moncler (-2,46%) dopo aver segnato in apertura una flessione di oltre il 4% sulla scia dei conti sotto le attese di Lvmh e del suo crollo alla Borsa di Parigi.

Tim è scesa dello 0,51%, mentre tra gli industriali Pirelli ha guadagnato lo 0,63% e Stellantis il 2,06%. Infine, per quanto riguarda i principali energetici, Eni ed Enel hanno chiuso rispettivamente a -0,42 e +1,23 per cento. Chiusura stabile per lo spread tra Btp e Bund a 194,6 punti a fronte dei 196 punti dell'apertura. In ribasso anche il rendimento del decennale che si attesta al 4,662% contro il 4,747% di questa mattina.