Borsa, Piazza Affari debole (-0,6%). Lagarde: inflazione al 2,1% nel 2025

Bce: Lagarde, inflazione al 2,1% nel 2025

"Le nostre ultime proiezioni mostrano che le pressioni inflazionistiche dovrebbero moderarsi e che l'inflazione raggiungerà il nostro obiettivo entro la fine del 2025. Si prevede che scenderà dal 5,6% nel 2023 al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Affari economici al Parlamento europeo.

Bce: Lagarde, inflazione cala ma ancora alta per lungo tempo

"Rimaniamo determinati a garantire che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo. L'inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo tempo. Per rafforzare i progressi verso il nostro obiettivo, all'inizio di questo mese abbiamo deciso di aumentare i nostri tassi di interesse di riferimento di 25 punti base", ha aggiunto la presidente della Bce.

Bce: Lagarde, su tassi continuo approccio basato sui dati

"Sulla base della nostra ultima valutazione, riteniamo che i nostri tassi ufficiali abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo. In ogni caso, le nostre decisioni future garantiranno che i tassi di interesse di riferimento della Bce saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario".

"Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati, basando le nostre decisioni sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche dell'inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria", aggiunge.

Borsa Milano: chiude in calo, Ftse Mib -0,68%

Chiusura in calo per Piazza Affari che riduce le perdite nel finale di seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,68% a 28.382 punti. A demoralizzare il mercato le parole della presidente della Bce Christine Lagarde secondo la quale l'attuale livello dei tassi sarà confermato a lungo perché “l'inflazione resterà elevata per troppo tempo” e scenderà al 2,1% solo nel 2025.

Ma a preoccupare gli investitori fin dal mattino sono state le notizie provenienti dalla Cina dove il titolo del colosso immobiliare Evergrande è crollato alla Borsa di Hong Kong all'annuncio che non sarebbe stato in grado di attuare il piano di ristrutturazione volto a garantirne la sopravvivenza. Il gruppo ha perso oltre il 25% alimentando le preoccupazioni del mercato in un momento in cui il settore immobiliare cinese sta affrontando una crisi senza precedenti.