Ecco perché il Dl Capitali non renderà più attrattiva l'Italia

Il Dl Capitali è davvero la soluzione a tutti i mali?

In diversi Paesi europei si sceglie di impiegare il meccanismo del voto plurimo per “premiare” gli investitori di lungo corso dando loro più potere rispetto al pacchetto di azioni realmente detenuto. Per questo, tanto per non fare nomi, Exor ha scelto di quotarsi esclusivamente ad Amsterdam, dopo un periodo di “doppio corso” tra l’Olanda e Piazza Affari. Perché? Perché gli imprenditori non se la sentono di rinunciare all’adagio di Enrico Cuccia che le azioni si pesano e non si contano.

Ora anche l’Italia sta provando a lanciarsi in una situazione simile, con il Dl Capitali che è già diventato l’ennesimo terreno di scontro. Perché per qualcuno è un decreto che di fatto consegna le chiavi di Generali e Mediobanca a Francesco Gaetano Caltagirone e alla Delfin guidata da Francesco Milleri; per altri invece sana un vulnus normativo che fino ad ora aveva reso la nostra piazza finanziaria meno appetibile dalle grandi aziende.

Sbaglia però chi pensa che con un provvedimento di questo tipo si risolveranno tutti i problemi del nostro Paese. Perché rimangono dei problemi strutturali da non sottovalutare e anche qualche “stortura” recente. La giustizia, ad esempio, che rappresenta un vero e proprio ostacolo per chiunque voglia investire in Italia ma tema un sistema occhiuto e per niente rapido. Una burocrazia elefantiaca, che impone mesi di attesa per avviare qualsiasi tipo di iter.

Senza dimenticare qualche provvedimento tafazziano che sembra dire alle imprese: qui cambiamo le regole in corsa senza neanche troppo preavviso. È il caso, ad esempio, della norma per la tassazione degli extraprofitti bancari. Roba che spaventerebbe chiunque. Comunque vada a finire sul Dl Capitali, c’è chi comunque gongola. “Prima era il deserto, ora qualsiasi provvedimento sarà migliorativo” dice ad Affaritaliani.it una fonte ad altissimi livelli commentando quanto sta succedendo in questi giorni. Insomma: non sarà una panacea, ma certo farà felice più di un gruppo imprenditoriale.