Bonus 2.400 euro nella busta paga di ottobre: ecco chi ci guadagna

Busta paga più "dolce" per 6.000 dipendenti Ferrero: 2.400 euro extra a Ottobre

Questa volta la sorpresa non si nasconde all'interno degli amati ovetti Kinder, bensì nelle buste paga di ben 6.000 dipendenti Ferrero. L'industria dolciaria di Alba sta facendo parlare di sé, ma non per un nuovo, delizioso prodotto, bensì per un gesto di riconoscenza verso i propri lavoratori. Il rinomato gigante dolciario, Ferrero, ha deciso di gratificare i suoi dipendenti con un bonus di produzione del valore di 2.400 euro, che si aggiungerà alla busta paga di ottobre 2023 di ciascun dipendente.

L'accordo per questo premio speciale è stato raggiunto in collaborazione con i sindacati, sottolineando l'approccio inclusivo e cooperativo di Ferrero. Il bonus di produzione è destinato a tutti i 6.000 dipendenti dell'azienda, sia operai che impiegati, come riconoscimento per il loro contributo al successo continuo di Ferrero.

Negli ultimi anni, Ferrero ha assistito a una crescita significativa su scala globale grazie alla sua strategia di espansione internazionale e all'acquisizione di importanti marchi dolciari come Tic Tac e Fannie May. Pertanto questo bonus di produzione è un segno tangibile della volontà dell'azienda di condividere il suo successo con coloro che hanno contribuito a renderlo possibile.

L'importo del premio di produzione è stato calcolato in base a due parametri fondamentali: il risultato economico dell'azienda, che rappresenta il 30% del premio, e il risultato gestionale specifico di ciascun stabilimento e area, che costituisce il restante 70%. Ciò significa che il premio varierà da reparto a reparto, riflettendo le prestazioni individuali e la performance complessiva dell'azienda. Tale approccio dimostra l'attenzione di Ferrero nei confronti dei suoi dipendenti, rafforzando il loro potere d'acquisto e valorizzando il loro contributo alla produttività aziendale.

Un aspetto particolarmente interessante di questo nuovo bonus è la sua flessibilità. Gli impiegati potranno utilizzare una parte del premio per acquistare beni o servizi per la famiglia, per l'istruzione o la formazione professionale. Sarà inoltre possibile utilizzare il bonus per coprire spese mediche o investire nella previdenza complementare.

L'azienda e le organizzazioni sindacali sono estremamente soddisfatte dei risultati conseguiti, mettendo al centro l'attenzione e la tutela delle persone, enfatizzando l'importanza dei legami sociali e riconoscendo il ruolo fondamentale delle relazioni industriali consolidate e proficue. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta D'Alba, il segretario nazionale della Fai-Cisl, Massimiliano Albanese, ha commenta l'evento, dicendo: "Va assolutamente apprezzato il valore del premio ma va anche sottolineato che questi premi hanno una tassazione del solo 5% e che per le somme che saranno convertite in welfare l’accordo prevede una maggiorazione del 20%: un ottimo risultato, merito dell’impegno e del lavoro di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ferrero."

Per molti di loro, questi 2.400 euro rappresentano un importante sollievo finanziario o la realizzazione di un sogno a lungo atteso. Potrebbero essere destinati a pagare spese impreviste, a investire in progetti personali o semplicemente a migliorare la qualità della vita.