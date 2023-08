Ferrero all'"assalto" degli Usa: dopo gli snack arriva anche il gelato

Ferrero investe negli Stati Uniti: progetti a lungo termine per il gelato

Crescere nel mercato degli Stati Uniti. È questo l’obiettivo del gruppo Ferrero, che con una serie di nuovi investimenti e acquisizioni dal valore di 8 miliardi di dollari punta a espandersi e ad accrescere le sue attività nel Paese a stelle e strisce. In un mercato, quello del Nord America, che vale ormai il 20% del business dell’intero gruppo. Al centro del nuovo piano di sviluppo il comparto dei gelati.

A dicembre del 2022 l’azienda ha acquisito per circa 1,5 miliardi di dollari Wells Enterprises, la più grande azienda a conduzione familiare specializzata proprio in gelati - tra cui Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Tope - con un fatturato di 1,7 miliardi. Nei mesi scorsi, inoltre, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’azienda ha rilevato anche i centri di produzione, rimasti autonomi, di Le Mars (Iowa), Henderson (Nevada) e Dunkirk (New York), che insieme producono 800 milioni di litri di gelato all’anno. Proprio nell’ultimo stabilimento, ora, Ferrero raddoppierà la sua forza lavoro con 200 nuove assunzioni. Ma non è tutto.

L’investimento di Ferrero a Dunkirk segue altri impegni per oltre 214 milioni di dollari nell’impianto di Bloomington (Illinois) dove viene prodotto Kinder Bueno, che ha un fatturato di circa 209 milioni di dollari negli Stati Uniti. L’idea sul breve periodo è di implementare l’organico con altri 200 posti lavoro, mentre sul lungo periodo è quella di importare anche i prodotti storici di Ferrero, che nel Nord America ha circa il 20% del business del gruppo. Secondo le stime, considerando anche i marchi che fanno capo alla società belga Cth che raggruppa le società acquisite, il valore totale dei ricavi supera i 16 miliardi di dollari.

