Da Ferrero a Del Vecchio: la morte di Berlusconi sblocca il podio dei paperoni

Forbes, Berlusconi dopo la morte "scombina" la classifica dei miliardari italiani

È un momento propizio per i miliardari italiani, mai così tanti prima d’ora, a quanto risulta dalla classifica stilata da Forbes; sono 69 per l’esattezza, cinque in più della scorsa primavera.Iil totale dei loro patrimoni corrisponde a 233 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 215,6 di aprile scorso.

A quanto dimostra la top 3 della classifica annuale, la morte di Silvio Berlusconi (lo scorso 12 giugno) ha lasciato vacante l’ambito terzo posto, poi prontamente rimpiazzato. Ma non è tutto. Sempre la scomparsa del Cav ha inciso inevitabilmente sul ”moltiplicarsi” dei miliardari italiani, per via dell’eredità che i cinque figli hanno ottenuto dal suo ingente patrimonio, come riporta Prima Online.