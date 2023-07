Azioni-ville, "guerra" spartizione: a Marina e Pier Silvio una fetta da 1,6mld

Eredità Berlusconi, 700mln in ville ed edifici vari. Ecco come saranno spartiti

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto e ormai l'eredità del Cavaliere è certa: tutto nelle mani dei suoi cinque figli (con quote diverse) a parte i 230 milioni di euro da destinare al fratello Paolo, alla compagna Marta e all'amico Dell'Utri. L'eredità di Silvio Berlusconi - si legge sul Corriere della Sera - raddoppierà il patrimonio di Barbara, Eleonora e Luigi a circa un miliardo a testa ma quadruplicherà quello di Marina e Pier Silvio: 1,6 miliardi ciascuno. Ecco la situazione immobiliare, compresi anche quelli meno noti come la casa da 70 vani di Barbara Berlusconi in zona Pagano a Milano o l’abitazione che si è comprato Pier Silvio ad Arcore, le società francesi Sci Billy e Sci Cardigan di Marina. E poi la villa a Milano di Luigi: è la ex Villa Borletti, luogo simbolo dell’epopea berlusconiana.