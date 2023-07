Ferrero insieme a Kfc e Burger King lancia i nuovi gelati alla Nutella

Ferrero rafforza la sua presenza nei fast food: da Kfc e Burger King le ultime novità firmate Nutella

Ferrero ha stretto una partnership con Kfc e Burger King che, a partire da luglio 2023, inseriranno nei loro menù alcuni nuovi gelati con topping alla Nutella. Il gruppo, che nel 2017 aveva già stretto delle collaborazioni simili con McDonald’s e con La Piadineria, rafforza così la sua presenza nel panorama dei fast food e più precisamente nel canale "quick service restaurant", ovvero nel mondo della ristorazione veloce fuori casa. A farlo sapere è lo stesso gruppo con sede ad Alba.

Presso Kfc, quindi, si potrà ordinare il Kream Ball con Nutella, che unisce soffice gelato, wafer e topping alla Nutella. Mentre, da Burger King, sarà disponibile il King Fusion con Nutella: gelato con una pioggia di crumble e topping alla Nutella. Così, grazie alla sua celebre crema spalmabile, Ferrero rafforza la propria presenza nel mercato dell'Out of home (Ooh), che nell'ultimo anno ha registrato una crescita del +14,3%. Nel comparto, poi, si evidenzia una crescita media del 15% per il food&beverage, con picchi del +18% per i dessert.