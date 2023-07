McDonald’s lancia il suo primo menu per matrimoni a partire da 200 euro

Probabilmente non avete mai pensato a un matrimonio low cost in un fast food, ma qualcuno deve averlo fatto se McDonald’s ha appena deciso di lanciare ufficialmente il primo menu per le nozze. Avete capito bene: d’ora in poi i (meno) romantici potranno dirsi sì davanti a un hamburger. Dall’estero, più precisamente dall’Indonesia, in Asia, arriva il pacchetto matrimoniale, che comprende 100 chickenburger o cheeseburger e 100 confezioni di nuggets da quattro pezzi.

Il menu parte da circa 200 dollari e l’idea potrebbe essere presto replicata anche in altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti, dove il junk food è quasi una religione e la notizia è stata accolta con parecchia curiosità. "Rendiamo il momento del matrimonio più memorabile con il pacchetto Wedding" - si legge sui social indonesiani della nota catena di fast food. "Disponibili altri emozionanti pacchetti con un ordine minimo di 200 pezzi". Il pacchetto al momento non prevede l'organizzazione del matrimonio in uno dei locali McDonald’s, ma solo la fornitura di cibo, ovvero il catering, con prezzi a partire da 235 dollari, con un acquisto minimo di 200 prodotti.