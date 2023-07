Il Sophia Loren Restaurant si espande: nuove aperture in Italia e all'estero

Sophia Loren Restaurant: il progetto di sviluppo in Italia e all’estero

Sophia Loren è l'emblema della tradizione gastronomica italiana nel mondo. Per questo, nel 2021, è nato un concept di ristorazione che celebra al tempo stesso la diva e il buon cibo italiano: Sophia Loren Restaurant. La catena, lanciata dapprima a Firenze, oggi conta location anche a Milano (aperta nel 2022), Bari e Roma (entrambe del 2023). Il prossimo obiettivo? Coprire l’Italia con una decina di ristoranti e aprire all’estero tra Oriente e Stati Uniti - secondo quanto riporta PambiancoNews.

L'insegna, che fa capo al Gruppo Cimmino, operativo nel retail con le insegne Carpisa e Yamamay, si svilupperà con aperture dirette e in franchising e amplierà il suo raggio di azione. Lo sviluppo estero - previsto a partire dal prossimo anno - guarda con interesse a Paesi come gli Stati Uniti d'America, gli Emirati Arabi e ad aree come Hong Kong, mentre in Italia l'insegna potrebbe (finalmente) sbarcare in città come Napoli e Venezia, mete turistiche tra le più importanti della penisola. L’Italia infatti rimane comunque una geografia cardine per il brand di ristorazione.