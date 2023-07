Trasformare gli scarti in superfood: il progetto alimentare rivoluzionario

Il recupero virtuoso degli scarti dell'industria agroalimentare

Le materie organiche in decomposizione nelle discariche producono il 15% delle emissioni di metano a livello globale. Come scrive il Gambero Rosso c'è chi si sta preoccupando di trasformare un problema in un prodotto. “Pane, pizza, biscotti e tanti altri prodotti da forno sono tra gli alimenti più comuni ed economici da consumare in luoghi, orari e situazioni diverse. Ora, grazie a questo progetto, conterranno nuove fonti proteiche e molecole con proprietà nutrizionali e nutraceutiche per soddisfare la crescente domanda di un'alimentazione diversificata, sana e sicura”, ha spiegato Claudia Zoani, ricercatrice ENEA della Divisione Biotecnologie e Agroindustria e coordinatrice del progetto Provide.

Una mission importante che punta a un recupero virtuoso degli scarti dell'industria agroalimentari e i cui risultati sono stati presentati a Roma presso l'Università La Sapienza durante un evento organizzato dall'Enea in collaborazione con Metrofood-IT.

"Queste molecole possono essere estratte direttamente dai sottoprodotti di altre filiere agroalimentari. In questo modo potremo favorire la sostenibilità e la circolarità della produzione e ridurre gli sprechi, garantendo la qualità del prodotto e sicurezza" ha aggiunto la dottoressa Zoani.