Borsa, Piazza Affari in leggero rialzo. Spread stabile sotto i 170 punti base

Borsa, Piazza Affari in leggero rialzo

Avvio in lieve rialzo per il mercato azionario, in sintonia con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna +0,28% a 30.327 punti. Nel resto d'Europa, in lieve rialzo anche il Dax 30 di Francoforte (+0,25%) e l'Ftse 100 di Londra (+0,32%). Piatto, invece, il Cac 40 di Parigi (+0,05%).

Piazza Affari sempre cauta in questo scorcio di fine anno, con le sistemazioni di posizioni in corso dopo un 2023 nel complesso favorevole, mentre gli operatori continuano a interrogarsi sulla tempistica di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali.

Oggi giornata povera di dati macro, a parte in Eurozona la lettura finale dell'inflazione di novembre, con un dato atteso del 2,4%,in calo quindi dal 2,9% di ottobre. Attenzione inoltre per l'Ecofin di domani con cui si potrebbe siglare in extremis l'accordo per il nuovo patto di stabilità, a meno che non si scelga di posporre la soluzione di sei mesi.

Sul listino da notare il nuovo rialzo di Tim (+0,7%) che procede sulla strada della vendita della rete fissa. Risale Stm (+0,8%), bene Prysmian (+0,9%), guadagni per i titoli dell'energia con Enel +0,5%, Italgas +0,6%, Hera +1,2%, A2A +0,8%. Banche miste con Bper in calo e Unicredit +0,4%. Su Iveco e Cnh.

Spread sotto i 170 punti

Spread in calo in avvio di giornata: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 168 punti base rispetto ai 171 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,71%.