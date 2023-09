Borsa, Piazza Affari non teme la manovra Meloni: avvio in rialzo

Borse europee, Piazza Affari apre in leggero rialzo

La manovra targata Meloni sembra non agitare troppo i mercati europei. Chi si aspettava uno tsunami in Borsa dopo l'approvazione di misure in deficit e con ben poca spinta propulsiva rimane per ora deluso. Si preannuncia infatti una giornata in rialzo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo la chiusura negativa di ieri sulla scia dei timori di un prolungato periodo di tassi d'interesse elevati che potrebbe avere un pesante impatto sull'economia globale. Piazza Affari che veniva accredaita in crescita dello 0,3%, apre a +0,1%. Attenzione però al campanello d'allarme dello spread: il differenziale con i titoli di stato tedeschi sale a 196 punti, con il decennale che ora rende il 4,8%.

I motivi di questa accoglienza positiva sono da ricercarsi in due diversi aspetti. Il primo è che Piazza Affari in primis - ma anche le borse europee - vengono da giornate complesse ed è pensabile che si cerchi di recuperare qualcosa dopo una settimana che è costata all'indice Ftse Mib oltre 1.000 punti. Inoltre c'è da essere realisti: in questo momento, con un'economia asfittica, con un'inflazione che continua a mordere, con tassi alle stelle che porteranno a una nuova ondata di fallimenti e di protesti sui mutui, non c'era molto altro da fare. Il governo ha messo in piedi una manovra che non è sbagliata ma è semmai deludente per gli elettori che avevano sperato in un po' più di coraggio. Soldi, però, non ce ne sono. E i risultati si sono visti.

Borse asiatiche, Tokyo chiude in forte calo, Nikkei -1,48%

Chiusura in forte calo per la Borsa di Tkyo, con il Nikkei che perde l'1,48% a 31.851 punti e il Topix l'1,15% a 2.352,22 punti. A pesare sul sentiment, l'impennata dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei Treasury Usa, con il greggio ancora in rally dopo che ieri ha guadagnato il 4% sulla scia della riduzione dell’offerta e il tasso dei Treasury a 10 anni che ha raggiunto i livelli più alti dal 2007. Nel frattempo, ieri il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha incaricato il suo gabinetto di presentare un nuovo pacchetto economico entro la fine di ottobre per alleviare l’impatto dell’inflazione e sostenere l’economia attraverso l’aumento dei salari e degli investimenti. Notevoli perdite sono state registrate dai pesi massimi del Nikkei come Mitsui Osk (-1,1%), Tokyo Electron (-1%), Sumitomo Mitsui (-1%), Shin-Etsu Chemical (-2,1%) e Takeda Pharmaceutical (-2%).

Borsa, avvio poco mosso per il dollaro. S'impennano i prezzi del petrolio

Avvio poco mosso per l'euro a quota 1,05 dollari, con il biglietto verde che resta al top dagli ultimi 10 mesi. In avvio di contrattazioni, la valuta europea viene scambiata a 1,0506 dollari (+0,06%) e 156,93 yen (-0,14%). Giù il cambio dollaro/yen a 149,35 (-0,18%). L'indice del dollaro si è mantenuto al di sopra di 106,5 seguendo i rendimenti dei titoli dei Treasury in rialzo in un contesto di aspettative che i tassi di interesse rimarranno elevati per un periodo prolungato. Il tasso del Titolo Usa a 10 anni è balzato a circa il 4,6%, raggiungendo i livelli più alti dal 2007, poiché l’impennata dei prezzi del petrolio ha sollevato preoccupazioni su un’ulteriore inflazione, sostenendo la necessità di mantenere la politica monetaria restrittiva. Gli investitori ora guardano al Pil Usa e ai dati sui sussidi settimanali di disoccupazione in arrivo nel pomeriggio di oggi, e aspettano il report di domani sui prezzi Pce, indice attentamente monitorato dalla Fed perché misura l'aumento medio dei prezzi per i consumi personali interni.

Borsa, il prezzo dell'oro resta sotto i 1.880 dollari l'oncia, ai minimi da sei mesi

Il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, resta sotto i 1.880 dollari l'oncia (a 1.874,99) e si attesta vicino ai livelli più bassi degli ultimi sei mesi, sotto la pressione di un dollaro forte e dei rendimenti dei Treasury Usa in rialzo, sulla scia di uno scenario di tassi d'interesse più alti per un periodo prolungato. Il biglietto verde è balzato ai massimi di dieci mesi rispetto a un paniere internazionale di valute, mentre il tasso del Treasury a 10 anni ha toccato i livelli più alti dal 2007. La scorsa settimana, la Fed ha mantenuto i tassi invariati ma ha segnalato un altro rialzo prima della fine dell’anno e tagli dei tassi inferiori a quelli precedentemente indicati per il prossimo anno. Anche il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha osservato martedì che c'è una probabilità quasi del 50% che i tassi di interesse si muoveranno significativamente più in alto per abbattere l'inflazione. Gli investitori ora guardano avanti nella giornata al Pil degli Stati Uniti e alle richieste settimanali di disoccupazione, così come all’indice dei prezzi Pce di domani per avere ulteriori indizi sullo stato dell’economia a stelle e strisce.

Borsa, mercato del gas volatile: al Ttf in rialzo su filo 40 euro/Mwh

Avvio in lieve rialzo per il prezzo del gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf i future sul contratto di ottobre avanzano dell'1% a 39,7 euro/Mwh, con gli osservatori che prevedono una persistente volatilità sul mercato a causa delle scarse forniture globali. I livelli di stoccaggio in Europa sono attualmente al 95% della capacità, ma offrono un sollievo a breve termine poiché la stagione invernale del gas inizierà il primo ottobre e lo stoccaggio da solo non può soddisfare tutto il fabbisogno per i mesi freddi. La stagione invernale va da ottobre a marzo e, sebbene lo stoccaggio possa coprire circa un terzo del fabbisogno di gas della stagione di riscaldamento dell’Ue, molto dipende dal meteo e dalle temperature. Il timore è che forti ondate di freddo potrebbero esaurire le scorte. Il conflitto in corso in Ucraina ha portato a una riduzione dei flussi di gas dalla Russia e le recenti interruzioni prolungate in Norvegia, come la chiusura del giacimento di Skarv dal 2 all’8 ottobre, hanno contribuito ai picchi di prezzo di questi giorni, evidenziando la fragilità del mercato. (AGI)GAV