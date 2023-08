Borsa, rialzo Tim a Piazza Affari, atteso incontro governo-Vivendi

Borsa/focus: rialzo Tim, atteso incontro governo-Vivendi

Torna a puntare al rialzo il titolo Tim in Borsa dopo la pausa seguita all'annuncio della firma dell'accordo tra Kkr e Mef, che sancisce il futuro ingresso del Tesoro con una quota del 20% nella società della rete fissa. L'interesse di Piazza Affari si è risvegliato in seguito al primo commento favorevole all'intesa fatto trapelare da Vivendi e ora anche per le ipotesi circolate sulla stampa su un possibile incontro tra il governo e il gruppo francese, che potrebbe avvenire subito dopo la pausa di Ferragosto.

Il tema centrale rimane la valutazione da dare alla rete fissa, con Vivendi che in quanto azionista di maggioranza relativa di Tim, vorrebbe assai più elevato di quello fin qui discusso, ossia i 23 miliardi di euro dell'offerta di Kkr.

In Borsa il titolo Tim è scambiato a 0,2828 euro con un rialzo del 2,4%, arrivando ai massimi dallo scorso aprile. Nelle ultime cinque sedute il guadagno ammonta al 14,3%.