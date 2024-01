Borsa, Tesla fuori dall’Olimpo delle “magnifiche 7”. Sul trono c'è Eli Lilly

Borsa, Tesla fuori dall’Olimpo delle “magnifiche 7”. Sul trono c'è il colosso farmaceutico Eli Lilly

Sembra proprio che non bastassero 80 miliardi di dollari di valore persi in un solo giorno, valsi un (quasi) record negativo per il gruppo e la crescita di un pallido 3% dei ricavi nell’ultimo trimestre del 2023. Ora al colosso delle auto elettriche guidato da Elon Musk tocca scendere dall’Olimpo delle “magnifiche 7” e tornare sulla Terra, dove - con questi numeri - si preannuncia un bel tonfo, per usare un eufemismo.

Il motivo? Se a novembre 2021 un’azione Tesla costava 413 dollari, ora a gennaio 2024 quella stessa azione viene scambiata a 183. I tassi di crescita esponenziali e le quotazioni stellari sembrano sempre più lontane e con loro il gruppo delle Golden tech che "comanda" la Borsa, in cui si annoverano: Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Google e Meta. In aggiunta, il fatto che Mr Tesla abbia sottolineato la "falla" sui ritmi di crescita finchè non verranno imposti dazi alla Cina per arginare la concorrenza nel settore delle auto elettriche ha scoperchiato ulteriormente le carte, instillando sfiducia nel mercato.

Quel che è certo - riporta Il Sole - dopo il -12% , accusato dopo la presentazione dei conti in termini di capitalizzazione, è il rimpiazzo da parte di Eli Lilly, colosso farmaceutico in continua ascesa anche per le vendite legate ai farmaci contro l’obesità.