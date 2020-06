Borsa, trend positivo su Eni e Leonardo

Mercato azionario ancora in buon rialzo nelle fasi di avvio della seduta. L'indice Ftse Mib segna +0,57% a 18.630 punti, All Share sul +0,58%. Mercati esteri pure positivi con rialzi superiori. Spiccano le performance di Eni, che guadagna l'1,5%, e dei titoli finanziari. Mediobanca consolida il balzo di ieri segnando -0,1%, sale ancora invece Generali con un +1%. Bene Bper (+1,2%), Unipol, Intesa. Altri guadagni per Leonardo (+2,6%), Moncler, Buzzi. In calo Nexi e Diasorin (-1,2%).