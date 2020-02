Borsa, Wall Street affonda l'Europa. Francoforte -4% col coronavirus

Ancora una raffica di vendite sul Footsie-Mib e sulle Borse europee. Il coronavirus manda a tappeto Piazza Affari subito al suono della campanella: -3,09% (a a 22.094,45 punti) che arriva dopo il ko di Wall Street per i timori sulla congiuntura economica e il fatto che l'epidemia irrompa negli States e il nuovo rosso dei listini asiatici.

Nel Vecchio Continente lo Stoxx Europe 600 registra un calo oltre il 2%. Londra in avvio perde il 3% a 6.592 punti, Francoforte il 3,85% a quota 11.891 (nel corso della seduta peggiora e sfonda il -4% sotto la soglia di 11.900 punti) e Parigi il 3,36% a quota 5.310 in apertura. Tutti i titoli del segmento principale della Borsa di Milano sono in terreno negativo. La performance peggiore la fa registrate St (-4,67%), mentre limitano parzialmente i danni Bper (-1,4%) e Tim (-1,7%). Eni perde il 3%, in linea con il mercato, dopo la presentazione dei conti 2019 e del piano industriale al 2023.

Sul mercato dei cambi si indebolisce il dollaro, l'euro cosi' riconquista la soglia di 1,10 dollari e passa di mano a 1,1014 dollari (1,0977 alla vigilia). La divisa europea vale anche 120,021 yen (120,83), quando un dollaro vale 108,944 yen (110,11).

Ancora vendite sul petrolio, il contratto consegna Aprile sul Brent del Mare del Nord cede il 2,68% a 50,78 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti scende del 2,72% a 45,81 dollari al barile. Intanto, lo spread tra BTp e bund e' salito fino in area 178 punti per poi assestarsi sui 167 punti base.

Oltreoceano, le rassicurazioni sul coronavirus del presidente Donald Trump non hanno convinto Wall Street, capitolata per la sesta seduta consecutiva, cosi' come le altre principali Borse del globo. Il Covid-19, ormai diffuso in 47 Paesi, sta mettendo sotto pressione le imprese e la catena delle forniture. Lo S&P 500 ha ceduto il 4,4%, la perdita piu' accentuata dall'agosto del 2011. Lo S&P 500 si avvia ad archiviare la settimana peggiore dalla crisi finanziaria del 2008, dopo aver bruciato oltre il 10% rispetto ai massimi dello scorso 19 febbraio, entrando tecnicamente in correzione.

A spaventare gli investitori, la notizia di contagi in Germania e Stati Uniti con origini ignote: uno sviluppo che complica la lotta al virus. L'ultima volta che Wall Street aveva perso cosi' tanto risale alla fine del 2018, sull'onda della guerra dei dazi e di tassi d'interesse in rialzo. In correzione anche Dow Jones che oggi ha perso il 4,42%. Secondo indiscrezioni di stampa, la Casa Bianca starebbe censurando le informazioni sui contagi in Usa per evitare il panico.

Il crollo di fiducia ha investito anche il mercato del greggio, con il barile Usa in calo di oltre il 4%. Ondata di acquisti per i bond perche' si scommette su un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve per sostenere l'economia. Goldman Sachs ha previsto che le societa' dello S&P 500 non saranno in grado di generare profitti per effetto del coronavirus che sta seriamente minando la crescita della Cina. Dopo quello di Apple, e' arrivato ieri anche l'allarme sui ricavi di Microsoft che oggi ha bruciato il 7%. Le multinazionali, come la francese l'Oreal, la svizzera Nestle' e l'americana General Electric, hanno sospeso le trasferte all'estero dei dipendenti.

Borse asiatiche: coronavirus affonda anche Tokyo, perde 3,67%

L'epidemia del nuovo coronavirus affonda anche la Borsa di Tokyo: in chiusura l'indice principale Nikkei perde il 3,67%, andando sotto di 800 punti per finire a 21.142,96. Male anche l'indice Topix chiudendo al 3,65% a 1.510,87 punti. Shanghai il 3,36% e Hong Kong il 2,77%. Pesante anche Seul (-3,35%), dopo che la Corea del Sud ha riportato oggi altri 256 casi di infezione, fino al totale di 2.022, mentre le vittime restano 13. Male anche Singapore, a -2,83%, e Shenzhen, a -4,07%.