Borsa, Bayer crolla, Inditex vola. La spietata legge del mercato azionario

Borsa, Inditex vola e raggiunge il top storico prima della trimestrale

La legge della Borsa è ferrea , a volte incomprensibile ma non non perdona. Se fai male vai giù, e se fai bene vai su. Ieri ha fatto scalpore il tonfo di quasi il 20%, mai visto in decenni, della grande Bayer (nuova action class per Round Up e rinuncia ad un farmaco dimostratosi inefficace) mentre, al tempo stesso, le azioni Inditex hanno hanno battuto il record del mercato azionario questo martedì. Non è stata la risalita così facile perchè il ribasso era iniziato a novembre 2021, con l’addio dello storico presidente Pablo Isla. Al suo posto Marta Ortega, la figlia del genio Amancio e Óscar García Maceiras come Ceo). Da 20 euro al record di 39,9 per azione.

Borsa, la società fondata da Amancio Ortega, ora 13esimo uomo più ricco al mondo per Forbes

La società fondata da Amancio Ortega (13esimo uomo più ricco al mondo per Forbes con 83 miliardi di euro) è proprietario di brand famosi come Zara, Massimo Dutti e Stradivarius, raggiunge questo record prima dei risultati della trimestrale prevista nel mezzo di dicembre. Inditex in quanto a capitalizzazione e valore in Borsa è molto vicina ai 127.000 milioni della Siemens al settimo posto. Primo della lista il colosso del lusso LVMH con oltre 330. 000 milioni. Bloomberg prevede un utile netto di circa 1.558 milioni (+22%) rispetto al 2022. Un trend che va avanti a gonfie vele da sette trimestri consecutivi. Nonostante i rischi di una stagione ancora troppo calda la società conferma il trend e fissa per le sue azioni un prezzo indicativo a 40 euro. Valore che mediamente indicano anche molte società di analisi.