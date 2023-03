Borse, l'Europa consolida i rialzi in vista della Fed: a Milano su le banche

Borse Ue in rialzo dopo i guadagni di ieri di Wall Street: il punto

Dopo i tonfi di questi giorni, le Borse europee aprono in rialzo, rassicurate dalle parole usate da autorità politiche e monetarie sulla crisi bancaria. Milano indossa la maglia rosa e sale dell'1,12%. Francoforte avanza dello 0,90%, Parigi dell'1,01% e Londra dello 0,54%. Sul mercato restano comunque preoccupazioni per il rischio di scosse sulle banche statunitensi più piccole e per i potenziali riflessi sui mercati obbligazionari dopo le perdite imposte agli obbligazionisti junior del Credit Suisse.

L'attenzione si sposta anche sul direttivo della Fed, che si apre oggi e si concluderà domani con l'annuncio della decisione sui tassi e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Sul fronte macro, invece, il dato più importante è l'indice Zew sulla fiducia in Germania a marzo, atteso in rallentamento a 17,1 punti dai 28,1 di febbraio.

In particolare, sul listino milanese evidenza dunque per i finanziari, con Intesa +1,6%, Unicredit +2,5%, Bpm +1,5%, Bper +2,4%; guadagni anche per Generali (+1,6%), Fineco (+2,8%), Azimut (+2,2%), Poste (+2,1%) Sale Stellantis (+1,6%) dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a febbraio. Altri rialzi per Pirelli, Nexi, Moncler. Nel paniere principale giù Erg e Inwit, saipem strappa con un +5,2%.